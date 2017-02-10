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Авто

Марк Захаров оправдал ездившего по тротуару директора "Ленкома"

Марк Захаров. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров вступился за ездившего по тротуару директора театра Марка Варшавера. Он считает, что коллега не нарушал закон.
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"Дело в том, что у "Ленкома", в отличие от других театров, нет ворот. Когда возвращается театр с гастролей и надо разгружать декорации, или приезжает на съемку телевидение, машины вынуждены заезжать на тротуар", – пояснил Захаров.

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Прокомментировал худрук и перепалку между Варшавером и дизайнером, который снял на видео автомобиль директора театра. По его словам, Варшавер пытался объяснить молодому человеку, для чего заехал на тротуар. "Он не захотел слушать объяснений, а пригрозил, что сообщит о нарушениях в высшие органы", – цитирует Захарова РИА Новости.

Он подчеркнул, что работникам театра иногда приходится заезжать на тротуар. В случае возникновения претензий отвечать будет не только Варшавер, но и каждый так поступающий, заключил режиссер.

Как писали Dni.Ru, 9 февраля дизайнер и арт-директор Константин сообщил, что на Малой Дмитровке в Москве на него напал мужчина, вышедший из автомобиля Toyota с номерами АМР. По словам молодого человека, злоумышленник катался по тротуарам. Все происходящее Константин снял на видео.

Автор: Алёна Нестерова10 февраля 2017, 08:57

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