В Москве камеры "накажут" водителей за неуважение к пешеходам

Дорожные камеры в тестовом режиме начали отслеживать водителей, которые не пропускают пешеходов. Техника фиксирует нарушение, а затем за него выписывается штраф.

Как рассказал руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер, одна такая камера начала работать в тестовом режиме в конце прошлого года. На данный момент с ее помощью уже вынесено около 1000 штрафных постановлений для водителей, сообщает сетевое издание m24.ru.

"Непропуск пешехода – достаточно серьезное нарушение, так как пешеход – наименее защищенный участник дорожного движения и при ДТП получает серьезные травмы", – пояснил Леглер. Он также добавил, что использование подобных камер будет дисциплинировать как автолюбителей, так и пешеходов на переходах.

Эксперт отметил, что система фотовидеофиксации постоянно совершенствуется, так как давно доказала свою эффективность. В частности, именно камера позволяет однозначно установить виноватого, если был совершен наезд.

"Комплексы фотовидеофиксации в Москве – одни из самых современных и умных – они совершенно четко определяют и скорость движения транспортного средства, и может ли оно остановиться перед пешеходом или человек бросился под него, поэтому там различные алгоритмы используются, которые позволяют однозначно оценить, что водитель нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу", – подчеркнул специалист ЦОДД.