Если автомобиль протаранит мешающее авто, не факт, что после этого она сможет оказать помощь
В Москве камеры "накажут" водителей за неуважение к пешеходам
Как рассказал руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер, одна такая камера начала работать в тестовом режиме в конце прошлого года. На данный момент с ее помощью уже вынесено около 1000 штрафных постановлений для водителей, сообщает сетевое издание m24.ru.
"Непропуск пешехода – достаточно серьезное нарушение, так как пешеход – наименее защищенный участник дорожного движения и при ДТП получает серьезные травмы", – пояснил Леглер. Он также добавил, что использование подобных камер будет дисциплинировать как автолюбителей, так и пешеходов на переходах.
Эксперт отметил, что система фотовидеофиксации постоянно совершенствуется, так как давно доказала свою эффективность. В частности, именно камера позволяет однозначно установить виноватого, если был совершен наезд.
"Комплексы фотовидеофиксации в Москве – одни из самых современных и умных – они совершенно четко определяют и скорость движения транспортного средства, и может ли оно остановиться перед пешеходом или человек бросился под него, поэтому там различные алгоритмы используются, которые позволяют однозначно оценить, что водитель нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пешеходу", – подчеркнул специалист ЦОДД.
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