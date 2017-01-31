Машинам скорой отказали в праве таранить автохамов

Машинам скорой помощи запретят таранить мешающие их проезду автомобили. Соответствующее предложение членов Общественной палаты не вошло во внесенный в Госдуму законопроект.

Законопроект, касающийся "отношений" автомобилистов и спецтранспорта, внесен в Госдуму 27 января. Согласно документу, не пропустивший скорую водитель может быть арестован на 1,5 тысячи рублей или лишен прав на срок от шести месяцев до года, если из-за его действий никто не пострадал.

Если же был причинен тяжкий вред здоровью, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и лишение права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. Если непредоставление преимущества в движении спецтранспорту привело к смерти человека, то автомобилист может попасть за решетку на срок до четырех лет.

Однако таранить автохамов машинам скорой помощи все-таки не разрешат. "От того, что скорая протаранит автомобиль, не факт, что она сможет оказать после этого квалифицированную медицинскую помощь", - цитирует первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева Lenta.ru.

Он подчеркнул, что "задача – не наказать человека, который не пропустил скорую, а спасти больного". "А если такой таран будет совершен – вы понимаете, что возможно все: скорая остановится, и надо будет вызывать следующий экипаж", – заявил Исаев.

Напомним, в декабре 2016 года члены Общественной палаты собирались выступить с предложением разрешить скорой помощи и МЧС таранить автохамов, блокирующих въезд во двор. Как писали Dni.Ru, в январе текущего года в Петропавловске-Камчатском 21-летний молодой человек скончался – чтобы добраться до него, медикам потребовалось 13 минут вместо трех. Въезд в его двор скорой преградил автомобиль.