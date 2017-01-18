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"Опасных" водителей ждет суровая кара
Под опасным вождением понимаются резкое и неоднократное торможение без объективных причин, препятствие обгону, беспорядочное перестроение и другие опасные маневры. Такое поведение сильно мешает другим участникам дорожного движения и создает аварийные ситуации, но привлечь лихача к ответственности практически невозможно.
Изменить ситуацию призваны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие ответственность за опасное вождение. Депутатам рекомендовано принять их в первом чтении.
Законопроект предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей, однако не исключено, что для злостных нарушителей введут более строгие меры. "Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав", – цитирует газета "Известия" первого зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова.
Депутат считает, что опасное вождение необходимо приравнять к самым общественно вредным деяниям, таким как езда в пьяном виде. Однако лишение прав будет грозить лихачу только в том случае, если нарушение было зафиксировано инспектором ДПС, а не дорожной камерой.
Эксперты опасаются, что работа инспекторов может стать при этом серьезной проблемой: речь идет о субъективной оценке действий водителя. "Как вы зафиксируете, докажете, что тот или иной маневр создавал угрозу жизни? Как это измерить?" – задался вопросом координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.
"Первыми под нож пойдут мотоциклисты. Их легче всего поймать и зафиксировать двойное нарушение, особенно если они едут между рядами", – отметил он. По словам Шкуматова, такое движение можно расценить как неоднократное несоблюдение безопасного бокового интервала между транспортными средствами.
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