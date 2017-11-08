В России вступили в силу новые правила проезда перекрестка с круговым движением. Ранее такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URA.RU.

Теперь водитель, въезжающий на перекресток, должен уступить дорогу автомобилистам, которые уже движутся по кругу. Близ подобных участков дороги появится соответствующий знак, сообщает газета "Известия".

Если же на перекрестке с круговым движением установлен светофор или другие знаки приоритета, водитель обязан преодолеть этот участок в соответствии с их требованиями. В МВД уверены, что новое правило повысит безопасность движения.