Артистичные "жигули" озадачили Сеть

В Сети набирает популярность ролик, снятый в Улан-Удэ. На кадрах видно, как автомобиль "Жигули" встал на дыбы и застыл в этом положении.

Как выяснилось, хозяин перевозил кузов своего автомобиля, однако недостаточно хорошо закрепил его. В итоге "жигули" сделали акробатический трюк и застыли в вертикальном положении.

За автомобилем приехали сотрудники ДПС и отправили его на штрафстоянку. А удивленные интернет-пользователи назвали машину излишне артистичной, передает Life.ru.



