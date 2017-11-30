Артистичные "жигули" озадачили Сеть
Как выяснилось, хозяин перевозил кузов своего автомобиля, однако недостаточно хорошо закрепил его. В итоге "жигули" сделали акробатический трюк и застыли в вертикальном положении.
За автомобилем приехали сотрудники ДПС и отправили его на штрафстоянку. А удивленные интернет-пользователи назвали машину излишне артистичной, передает Life.ru.
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