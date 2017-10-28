В Москве хотят сделать скидку на штраф за неоплату парковки

Межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита" попросила мэрию Москвы ввести скидки на штрафы за неоплату парковки. Соответствующее обращение было направлено в ведомство, передает Russia Today.
Сумма штрафа может сократиться в два раза для тех водителей, кто оперативно производит оплату. Подобная норма уже прописана в российском Кодексе об административных правонарушениях.
Шоумен сделал важное сообщение
Сексуальную ориентацию звезд часто раскрывают их враги и завистники
Актер пришел на шоу Леры Кудрявцевой
Пользователи Сети беспокоятся за актера