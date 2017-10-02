В Москве столкнулись такси "Яндекс" и Uber

В Москве вечером 2 октября столкнулись два автомобиля. ДТП с участием машин сервисов по заказу такси "Яндекс" и Uber случилось на пересечении Мосфильмовской улицы и Университетского проспекта.

Информации о пострадавших нет, передает агентство городских новостей "Москва". На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.