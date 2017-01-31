Грузовик разорвало на части в ДТП под Москвой

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В Подмосковье днем 31 января случилось ДТП. В аварию попала фура: машину буквально разорвало пополам в результате происшествия.
От удара машина вылетела на обочину, а прицеп оторвался от тягача. Последствия аварии запечатлели на видео проезжающие мимо автомобилисты, передает телеканал "360".
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