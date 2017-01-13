После смерти пациента из-за опоздания скорой на Камчатке возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти пациента на Камчатке из-за опоздания скорой. Правоохранители усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности по факту несвоевременного оказания медицинской помощи.

Напомним, что бригада медиков не смогла вовремя прибыть к пациенту из-за преградившей путь автохамки Ульяны Лобановой. Водитель и ее пассажир около десяти минут не пропускали машину скорой.