После смерти пациента из-за опоздания скорой на Камчатке возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти пациента на Камчатке из-за опоздания скорой. Правоохранители усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности по факту несвоевременного оказания медицинской помощи.
Напомним, что бригада медиков не смогла вовремя прибыть к пациенту из-за преградившей путь автохамки Ульяны Лобановой. Водитель и ее пассажир около десяти минут не пропускали машину скорой.
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