Автохам принял скорую за "каких-то быков"

История с автохамкой в Петропавловске-Камчатском, не пустившей врачей к умирающему пациенту, вызвала большой общественный резонанс. Однако с тех пор поведение водителей на дорогах не изменилось. Так, на днях очередной неадекватный автолюбитель спровоцировал ДТП с участием скорой в Подмосковье.

Как рассказал один из сотрудников бригады скорой медицинской помощи, инцидент произошел 21 января. Врачи спешили на вызов к трем пациентам, пострадавшим в аварии на одной из подмосковных трасс.

Однако ехавший впереди скорой водитель большого внедорожника никак не хотел уступать дорогу. Более того, автохам слепил врачей прожекторами, установленными на крыше своей машины. "На все наши спецсигналы мужчина не реагировал. В итоге мы все-таки обогнали его справа. Но когда я перестраивался в ряд перед ним, он ускорился и произошло столкновение", – цитирует РИА Новости медика.

В итоге врачам скорой пришлось останавливаться и ждать полицейских для оформления ДТП. Естественно, на вызов к пострадавшим врачи так и не попали – к ним была направлена другая бригада.

При этом врач отметил, что водитель внедорожника выглядел трезвым и вполне адекватным человеком лет 50. "Я спросил, зачем он это делал. Он ответил, что ему показались "какие-то быки, выжимающие его с левого ряда", – добавил медик. При этом автохам крайне возмутился, узнав, что должен был предоставить скорой преимущество в движении.





Напомним, что скандальный инцидент с участием автохамов произошел в Петропавловске-Камчатском в начале января. Женщина–водитель иномарки и ее пассажир десять минут мешали врачам проехать к дому умирающего молодого человека.

При этом спутник автоледи вел себя крайне агрессивно: он оскорблял сотрудников скорой и прыгал на капот. Когда медики прибыли на место, они были вынуждены констатировать смерть пациента.