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Авто

Автохам принял скорую за "каких-то быков"

Фото: Dni.Ru
История с автохамкой в Петропавловске-Камчатском, не пустившей врачей к умирающему пациенту, вызвала большой общественный резонанс. Однако с тех пор поведение водителей на дорогах не изменилось. Так, на днях очередной неадекватный автолюбитель спровоцировал ДТП с участием скорой в Подмосковье.
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Как рассказал один из сотрудников бригады скорой медицинской помощи, инцидент произошел 21 января. Врачи спешили на вызов к трем пациентам, пострадавшим в аварии на одной из подмосковных трасс.

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Однако ехавший впереди скорой водитель большого внедорожника никак не хотел уступать дорогу. Более того, автохам слепил врачей прожекторами, установленными на крыше своей машины. "На все наши спецсигналы мужчина не реагировал. В итоге мы все-таки обогнали его справа. Но когда я перестраивался в ряд перед ним, он ускорился и произошло столкновение", – цитирует РИА Новости медика.

В итоге врачам скорой пришлось останавливаться и ждать полицейских для оформления ДТП. Естественно, на вызов к пострадавшим врачи так и не попали – к ним была направлена другая бригада. 

При этом врач отметил, что водитель внедорожника выглядел трезвым и вполне адекватным человеком лет 50. "Я спросил, зачем он это делал. Он ответил, что ему показались "какие-то быки, выжимающие его с левого ряда", – добавил медик. При этом автохам крайне возмутился, узнав, что должен был предоставить скорой преимущество в движении. 


Напомним, что скандальный инцидент с участием автохамов произошел в Петропавловске-Камчатском в начале января. Женщина–водитель иномарки и ее пассажир десять минут мешали врачам проехать к дому умирающего молодого человека.

При этом спутник автоледи вел себя крайне агрессивно: он оскорблял сотрудников скорой и прыгал на капот. Когда медики прибыли на место, они были вынуждены констатировать смерть пациента. 

Автор: Светлана Сидорчук25 января 2017, 14:09

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