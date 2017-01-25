В Москве автомобилистов накажут за заклеенные номера

В столице автомобили с заклеенными номерными знаками будут эвакуировать. Кроме того, за заклейку номеров могут ввести ответственность.

О том, что "хитрые" авто будут отправлять на штрафстоянку, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он заявил, что у дорожных служб есть все основания для таких действий.

Чиновник отметил, что в прошлом году за подобное нарушение было эвакуировано несколько тысяч автомобилей, сообщает "Афиша Daily". Кроме того, заммэра добавил, что Департамент транспорта направил на рассмотрение в Госдуму законопроект, который может ввести ответственность за заклейку номеров.

Отметим, 22 декабря 2016 года в Москве был жестоко избит москвич Артур Бойко за попытку снять картонку, закрывавшую номер припаркованного с нарушением ПДД автомобиля. Мужчина получил сотрясение мозга, переломы двух лицевых костей и носа со смещением, а также гематомы по всему телу.

Напомним, в столице в октябре прошлого года произошел еще один резонансный случай. При эвакуации авто сотрудники "Администратора московского парковочного пространства" в салоне обнаружили двоих запертых детей. Мать годовалого малыша и его четырехлетней сестры забрали в полицию для выяснения обстоятельств. Сколько времени дети провели одни в машине, не известно. При этом температура на улице находилась около нулевой отметки.