Американские байкеры пересели на "Уралы" с водкой

Мотоциклы "Урал" в оригинальной комплектации поступили в продажу в США. В качестве аксессуара первой помощи к байку прилагается бутылка водки с закуской.

Создание модели Ural Ambassador Limited Edition приурочено к 75-летию Ирбитского мотозавода. Ее выпустили ограниченным тиражом в 25 экземпляров.

В технических характеристиках особых отличий Ural Ambassador от предыдущих моделей не имеет. Главное в мотоциклах Limited Edition – различные опции и аксессуары.

Основное отличие Ural Ambassador от своих собратьев – в фирменной "аптечке". В ее состав входят бутылка водки, банка рыбных консервов и пачка жевательной резинки. Цена такого "тюнингованного" байка составляет 16,5 тысячи долларов – это около 968 тысяч рублей, сообщает "Авторевю".

Мотоцикл "Урал" производится под маркой "Турист", "Ретро", "Патруль 2WD", "Урал-Т" и "Gear-UP". Все модели выпускаются с отделяемой коляской. Также собирают машины в двухколесном варианте, без колясок: "Соло ST" и "Ретро Соло".Экспорт машин составляет около 97% от общего количества выпускаемых моделей. Основные покупатели тяжелых мотоциклов – страны ЕС, Канада, США и Австралия. На рынок России и государств бывшего СССР поступает не более 3-4% от всего производства.

