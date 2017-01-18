Американские байкеры пересели на "Уралы" с водкой

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Создание модели Ural Ambassador Limited Edition приурочено к 75-летию Ирбитского мотозавода. Ее выпустили ограниченным тиражом в 25 экземпляров.
В технических характеристиках особых отличий Ural Ambassador от предыдущих моделей не имеет. Главное в мотоциклах Limited Edition – различные опции и аксессуары.
Ojo al kit de 'supervivencia' de la nueva #Ural Ambassador por el 75º Aniversario de la marca de #sidecareshttps://t.co/RAQyRatYo3 pic.twitter.com/U2eGoL85r3— Masmoto.net (@masmoto) 13 декабря 2016 г.
Основное отличие Ural Ambassador от своих собратьев – в фирменной "аптечке". В ее состав входят бутылка водки, банка рыбных консервов и пачка жевательной резинки. Цена такого "тюнингованного" байка составляет 16,5 тысячи долларов – это около 968 тысяч рублей, сообщает "Авторевю".
Мотоцикл "Урал" производится под маркой "Турист", "Ретро", "Патруль 2WD", "Урал-Т" и "Gear-UP". Все модели выпускаются с отделяемой коляской. Также собирают машины в двухколесном варианте, без колясок: "Соло ST" и "Ретро Соло".Экспорт машин составляет около 97% от общего количества выпускаемых моделей. Основные покупатели тяжелых мотоциклов – страны ЕС, Канада, США и Австралия. На рынок России и государств бывшего СССР поступает не более 3-4% от всего производства.
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