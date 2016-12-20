Сын Пригожина разбил Gelandewagen через два дня после покупки

18-летний сын миллиардера Евгения Пригожина попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Очевидцы утверждали, что перед этим автомобиль, которым управлял Павел Пригожин, превысил скорость и проехал на красный свет.

Авария произошла вечером 19 декабря в Северной столице. Как пишет "Фонтанка", на перекрестке Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы столкнулись BMW и Mercedes Gelandewagen, за рулем которого и был Пригожин-младший.

В настоящее время Павел находится в больнице. Медицинское освидетельствование на алкоголь, по данным издания, дало отрицательный результат. По информации пользователя Сети Сергея Светлова, в этой аварии также пострадала пассажирка BMW, которой зажало ноги.

Примечательно, что Gelandewagen был куплен лишь за двое суток до ДТП. По данным СМИ, транспортное средство зарегистрировано на компанию "Олимп". Стоимость автомобиля составляет 12 миллионов рублей.

Ремонт Gelandewagen, по приблизительным оценкам, может обойтись в сумму до пяти миллионов рублей. При этом ГИБДД предварительно пришла к выводу, что правила нарушил именно водитель этого автомобиля. Очевидцы утверждают, что он превысил скорость, разогнавшись до 180 километров в час. Однако официально виновник ДТП еще не установлен.

Семья Пригожиных уже не первый раз фигурирует в сводках Госавтоинспекции. Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД и ФСБ Санкт-Петербурга в мае 2016 года в ходе совместного рейда по выявлению лиц, незаконно использующих государственную символику, попытались остановить кортеж, принадлежащий миллиардеру Евгению Пригожину. Однако водители предпринимателя требования сотрудников правопорядка не выполнили, после чего началась погоня.

Как писали Dni.Ru, после остановки кортежа между охранниками бизнесмена и стражами порядка возник конфликт. При этом оперативникам пришлось вызывать на место бойцов спецназа. В результате на водителей были составлены административные протоколы, а на охранника миллиардера заведено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Позже Пригожин подал к компании "Яндекс" шесть судебных исков. Бизнесмен требовал удалить всю информацию о нем, размещенную в Сети.