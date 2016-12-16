Мажоры сожгли Gelandewagen от скуки

Состоятельные малолетки из британской столицы шокировали общественность, спалив внедорожник Mercedes Gelandewagen от скуки. Подростки сняли свои действия на видео и опубликовали в Instagram на закрытой странице "Богатые детки Лондона".

"Нам было скучно, и мы сожгли G-Wagen ради смеха", – заявили молодые люди. На видеозаписи, опубликованной The Sun, виден разбитый внедорожник Mercedes. К нему подходит парень в капюшоне и поджигает его. Сиденья Gelandewagen загораются. После того, как поджигатель бросает что-то в огонь, пламя усиливается. После этого юноша убегает с криками: "Сфоткай, сфоткай!".

По данным газеты, на страницу "золотой молодежи" подписаны 190 тысяч человек. В соцсети они обмениваются фотографиями и видео, на которых запечатлены несметные богатства их семей. Там же они насмехаются над теми, кому не повезло появиться на свет ребенком богатых родителей.

Sunday Morning vibes by @arnhoff Фото опубликовано Rich Kids of Instagram (@richkids_of_instagram) Ноя 19 2016 в 7:54 PST

Saturday morning vibes in NYC by @dontorlakone Фото опубликовано Rich Kids of Instagram (@richkids_of_instagram) Ноя 26 2016 в 9:43 PST

Среди публикуемых постов – снимки золотых авто, крупных купюр, используемых богатыми малолетками в качестве туалетной бумаги или обувной тряпки. Под всеми этими записями публикуются комментарии о "диких крестьянах", "нищебродах" и "плебсе". По мнению "золотых подростков", общество "крестьян" достойно насмешки и заслуживает ироничного к нему отношения.

When your bath mat is in the washer, you improvise �� by @ksp_lifestyle Фото опубликовано Rich Kids of Instagram (@richkids_of_instagram) Ноя 22 2016 в 5:31 PST

Между тем в России у западных "богатеньких Ричи" нашлись свои последователи, также обосновавшиеся в Instagram. Там мажоры российского разлива на странице созданного ими аккаунта публикуют гламурные фотографии и селфи со знаменитостями. Примечательно, что в комментариях – те же насмешки над "плебсом" и "крестьянами".

Напомним, недавно в Москве завершился громкий суд над суд над скандально известной участницей "гонок на Gelandewagen" Марой Багдасарян. Как писали Dni.Ru, девушку приговорили к 600 часам исправительных работ. В течение примерно трех месяцев ей придется потрудиться дворником на севере столицы за неуплату штрафов и нарушение правил дорожного движения.