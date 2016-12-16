В Лондоне министр транспорта сбил велосипедиста

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Справедливости ради стоит отметить, что Грейлинг сразу же после ДТП поспешил на помощь пострадавшему. Важно упомянуть, что ранее чиновник жаловался на то, что лондонские велосипедисты не соблюдают правила дорожного движения, передает Daily Mail.
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