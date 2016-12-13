Тест-драйв Range Rover SVA: Что желает ваше высочество

"Опять Ренжик? Пфф... Нет, их полно на улицах ездит. Позови, когда что-то поинтереснее будет!" – заявила своенравная особа моему фотографу, который хотел пригласить ее на фотосессию с автомобилем. Услышав подобные слова в адрес самого роскошного из внедорожников Land Rover – Range Rover SVAutobiography (далее по тексту SVA) – темпераментный автолюбитель явил бы девушке весь свой богатый лексикон Русского языка. Но мадам-то по-своему права...

Она, как и многие, никогда не отличит в потоке машин детище специалистов подразделения SVO (Special Vehicle Operations). Мастера своего дела потратили десятки часов ручного труда, чтобы создать самый роскошный внедорожник в линейке британского автопроизводителя. И им удалось. До появления Bentley Bentayga наш герой был самым-самым в мировом значении.



Уделив особое внимание деталям, на выходе у SVO получился продукт, который вышел за привычную среду обитания автомобилей. Он попал в то высшее общество, где если у машины и есть конкурент, то это яхта, поместье, самолет, бриллианты или арабский скакун. Но как правило, эти вещи не конкурируют а дополняют друг с друга. И вот вы читаете, что это не просто дорогой внедорожник, а какое-то автомобильное божество, и не можете понять: так в чем же он не угодил той дамочке-то? Объясняем.

Rolls-Royce Ghost или Bentley Mulsanne моментально идентифицируется толпой, как лимузин для набитого деньгами и золотом толстосума, разъевшегося на чужих щах. Не мои слова. И понятно, что этот владелец плевать хотел на мнения всякой там черни, которая ходит на работу от звонка до звонка. Опять не мои слова. И пока мы не скатились в выяснения отношений между контрастными классами российского общества стоит отметить, что опознать внешне Range Rover SVA от Autobiography или Vogue, коих довольно много на дорогах Москвы и других крупных городов, будет очень и очень не просто.





Дело в том, что основное отличие – это цвет кузова. Двухцветный: серый с темно-серым. Выглядит впечатляюще, но... Вам также никто не запрещает заказать SVA в любом другом однотонном исполнении. Длинная база? Тоже не гарантия! И SVA можно заказать в стандартной длине, и Autobiography продается в формате лимузина. А значит, остаются лишь особый дизайн 21-дюймовых колесных дисков, по-иному окрашенная решетка радиатора, рифленые надписи, хромированные решетки воздуховодов в переднем бампере и шильдик ателье SVO. Как-то не густо да?

Никаких тебе массивных обвесов или золотых инкрустаций в кузов. Никаких громадных выхлопных труб, позаимствованных у ТЭЦ. Нет... В подразделение SVO очень осторожно, с консервативностью подошли к модели, добавив совсем немного снаружи, чуть больше внутри и каких-то несколько миллионов рублей в прайс-листе.





Это не та машина, владельцу которой необходимо что-то кому-то доказывать. Ибо оказавшись внутри, нет ни малейшего дела до других. За двойным остеклением SVA где-то там, очень далеко от вас в бешеном темпе проносится привычная жизнь, в которой катастрофически не хватает свободного времени. В пространстве этого автомобиля время замедляется. Да, Стивен Хокинг, похоже те вселенные, о которых ты говорил, не так уж и далеко от нас спрятаны.

Массивная, монолитная дверь, мягко закрылась за мной и плотно вжалась доводчиками, отрезав шум улицы. Мягкое большое кресло из светлой перфорированной кожи с вышивкой SVAutobiography обволокло тело. По пояснице забегал массажный ролик, снимая накопившееся за рабочий день напряжение. Из динамиков полилась музыка, чистая, как вода в альпийских источниках. А во мраке нежным белым светом переливались бокалы и охлажденная бутылка шампанского. Добро пожаловать в другую вселенную... Во вселенную SVAutobiography.





Умиротворенность и душевное спокойствие – первое и единственное, что ощущаешь оказавшись внутри. Причем, как на заднем роскошном ряду с двумя раздельными креслами, как на месте водителя. SVA располагает своей атмосферой к себе, прогоняя из мыслей все плохое, что могло только случиться за длинный рабочий день. Психоаналитик? Нет, теперь я знаю место получше. Место, где много светлой кожи, замши, дерева и алюминиевых деталей с особой рифленой отделкой.

Между двумя большими пассажирскими креслами второго ряда протянулся глубокий туннель. Снаружи он подобно классическим яхтам отделан деревом и покрыт лаком. Внутри – множество отсеков, включая ящик для охлаждения двух бокалов и бутылки игристого, блок управления климат-контролем и алюминиевые столики с электроприводом, также отделанные деревом. Между прочим, с USB входами и подстаканниками! Мелочь, а приятно. И, конечно, два больших десятидюймовых дисплея мультимедии, установленные на спинках передних кресел.





Впрочем мультимедия выступает здесь скорее в роли занозы в британской короне. Она такая же старомодная, как паровой двигатель, и такая же быстрая, как пароходы XIX века. Пускай есть обзор с камер на 360 градусов, навигация и многое другое, качество картинки и восприятие от использования оставляют желать лучшего. Но скоро все изменится. Уже с 2017 года для Range Rover SVA будет доступна современная, крутая, как космический корабль, система InControl Touch Pro.

Техническая часть Range Rover SVA ничем не отличается от тех же Autobiography или Vogue. Та же платформа, та же конструкция подвески, та же пневматическая система, поднимающая и опускающая автомобиль. А еще проверенный временем пятилитровый бензиновый V8 с компрессором, мощностью 550 сил и 680 Нм крутящего момента – как у "заряженного" Range Rover Sport SVR. Можно также заказать SVA с дизельной 339-сильной "восьмеркой". Какой бы агрегат ни был под капотом, в паре с ним работает восьмиступенчатый "автомат" от ZF и система полного привода.

Придавать огласке цифры расхода топлива этого внедорожника будет так же не этично, как обсуждать нижнее белье королевы. Все равно сказать? Ок. Заявленный средний расход бензинового V8 в городском цикле составляет 20,5 литров. У меня вышло примерно на два литра побольше. Но не забывайте, что мы говорим о машине, которая весит, как вся Великобритания – более 2,5 тонн.

При этом, 100 километров в час SVA набирает за 5,5 секунд и продолжает разгоняться до отметки 250 километров в час. На секунду быстрее, чем Golf GTI. Однако внутри внедорожника о стремительном разгоне можно догадаться лишь по более быстрой смене декораций за окном и прильнувшему к стенке бокала шампанскому. В остальном все, как я сказал ранее – тишина, покой, умиротворение и стабильность. Ну чем не принципы британской монархии?!

