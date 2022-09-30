Прямая трансляция обращения президента Путина к гражданам России

Президент России Владимир Путин обращается к гражданам страны. Трансляция церемонии подписания договоров с Луганской и Донецкой Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями ведется из Кремля.
В ходе обращения Владимир Путин подчеркнул, что Россия не стремится к восстановлению СССР, ей это не нужно. Наша страна лишь стремиться восстановить наше историческое единство и поступать так, чтобы жители Донбасса и других освобожденных территорий почувствовали поддержку всей России.
В связи с этим Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия, которые он развязал в 2014 году, и вновь начать переговоры.
Напомним, с 23 по 27 сентября местные власти регионов провели референдумы о присоединении к России. Большинство людей проголосовали за вхождение в состав России.