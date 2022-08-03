"Комочки пушистые": котята манула стали звездами Сети

В зоопарке Новосибирска сняли на видео манула Мию и ее котят во время игры. Кадры с резвящимися малышами набрали десятки тысяч просмотров – животные стали героями Сети.
Умиленная публика осыпала котят манула смайликами, сердечками и комментариями: "Комочки пушистые, прелесть прелестная, милота, красотки, так и хочется пожамкать" и другими.
Семейство манулов снял на видео один из посетителей зоопарка. Малыши появились на свет всего месяц назад, поэтому мама только недавно начала выводить их на свет.