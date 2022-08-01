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Милую потасовку двух собак сняли на видео

Питомец решил привлечь внимание хозяина забавным способом.
прочитано 105 раз

Собака – друг человека, но если в доме сразу несколько собак, то они становятся настоящей головной болью. Пушистые комочки не могут обойтись без внимания хозяина, поэтому все время пытаются привлечь к себе внимание.

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 Смешные животные

Сюжеты Смешные животные

Главное, чтобы потасовки за место под солнцем оставались такими же милыми, как и на видео, снятом владельцем двух животных. Один из его псов, чтобы залезть на кровать и полежать рядом с человеком, решил пойти на крайние меры и устроил бои без правил.

Он схватил занявшего мягкое место малыша за одежду зубами и стащил на пол. Второму питомцу пришлось отступить, а большая собака получила свои обнимашки.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 августа 2022, 02:09 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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