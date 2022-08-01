Милую потасовку двух собак сняли на видео

Собака – друг человека, но если в доме сразу несколько собак, то они становятся настоящей головной болью. Пушистые комочки не могут обойтись без внимания хозяина, поэтому все время пытаются привлечь к себе внимание.
Главное, чтобы потасовки за место под солнцем оставались такими же милыми, как и на видео, снятом владельцем двух животных. Один из его псов, чтобы залезть на кровать и полежать рядом с человеком, решил пойти на крайние меры и устроил бои без правил.
Он схватил занявшего мягкое место малыша за одежду зубами и стащил на пол. Второму питомцу пришлось отступить, а большая собака получила свои обнимашки.