В Армении сняли на видео Евразийскую рысь

В одном из национальных парков Армении удалось зафиксировать Евразийскую рысь. Животное сняли на видео с помощью фотоловушки. На кадрах видна, как лесной обитатель залез на камни и трется об дерево мордочкой.
Как сообщает телеграмм-канал "Баграмян 26", Евразийская рысь является вторым по величине представителем семейства кошачьих в Армении. На первом месте Переднеазиатский леопард.
Кроме того, животное считается крупнейшим из всех видов рысей, обитающих в стране. Потрясающий по красоте и грации зверь обитает в Аргацотнской области закавказской республики.