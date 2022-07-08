Момент покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ попал на видео

В пятницу, 8 июля, чрезвычайное происшествие произошло в Японии. Около 11:30 (5:30 мск) в городе Нара было совершено покушение на бывшего главу кабмина Синдзо Абэ. Экс-премьер выступал перед местными жителями в рамках предвыборной кампании.
Момент выстрела в политика попал на видео. 41-летний мужчина, стрелявший в бывшего премьера Японии, задержан полицией. За жизнь экс-главы правительства сейчас борются врачи.
Изначально в японских СМИ появились сообщения о смерти Синдзо Абэ. Однако, как сообщает РИА ФАН, медики не подтвердили эту информацию. Меж тем, у политика зафиксирована остановка сердца.