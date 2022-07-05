"Лапушки": новорожденых пингвинят сняли на видео

В Новосибирском зоопарке в мае родились сразу два пингвинчика. Изначально малыши весили всего 74 и 88 грамма. Однако сейчас они уже достигли массы по два килограмма, поэтому новых обитателей пустили в вольер для взрослых и показали посетителям.
Соответствующие кадры также появились в официальной группе зоопарка в социальных сетях. Птиц оценили жители Новосибирска. Они восхитились пингвинятами и оставили множество теплых комментариев.
"Лапушки", – написал один из пользователей, сопроводив видео сердечками. Как уточнили в самом зоопарке, малыши уже активно питаются рыбой, пожирают ее вместе с головой и плавниками.