Храбрый кот спас дом хозяев от медведя – видео

Забавный инцендент произошел в Канаде. Домашний кот проявил лучшие качества и спас дом своих хозяев от медведя. Питомец ни на секунду не растерялся, когда косолапый подошел к частному владению.
Соответствующее видео уже появились на YouTube. Кот по кличке Тигр стал звездой Сети, ведь фактически он рискнул жизнь ради безопасности своих хозяев.
Рыжий кот с окрасом как у тигра и такой же кличкой продемонстрировал на весь мир свою храбрость. Он не стал прятаться, а показал незваному гостю, кто в доме хозяин. Когда медведь подошел к дому, питомец сначала ощетинился, а потом побежал за зверем.