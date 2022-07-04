"Облизывает и терпит": прооперированная после беременности киска показала интимные ласки на видео

В челябинском приюте для животных произошло странное событие. Обезумевшая под воздействием гормонов кошка усыновила суриката после беременности. Видео странного, но довольно интимного сожительства показал сотрудник учреждения.
"Наша кошка Мила у нас ловит крыс. Которая умудрилась забеременнеть от чужого кота, пришлось ее оперировать. После операции прошло четыре дня, и мы заметили, как она просится в клетку у сурикату. У нее открылись материнские чувства", – рассказал мужчина.
Также он отметил, что кошка "облизывает и терпит все его безобразные движения", принимая их за детские шалости. Также кошка даже позволяет сурикату сосать ее молоко.