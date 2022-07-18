По улицам Подмосковья гуляет одинокий львенок – видео

В одной из деревень Московской области поселился диковинный зверь. По улицам поселка свободно гуляет будущий хозяин африканской саванны. Местным жителям даже удалось снять на видео маленького львенка.
Как оказалось, животное имеет хозяев. Его приобрели в качестве домашнего питомца. Более того, владельцы утверждают, будто бы совершили сделку на законных основаниях и у них есть все документы на детеныша льва.
Они также утверждают, что не выпускают хищника со двора. Впрочем, на кадрах из Подмосковья четко видно, что одинокий зверь находится на улице. Однако жители деревни львенка не боятся, он ведь еще не вырос...