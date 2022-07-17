Сообразительную собаку из Бразилии сняли на видео

Забавный инцидент произошел в Бразилии. Теперь уже популярный пес по кличке Пипа придумал оригинальный способ, чтобы добыть любимое лакомство. Сообразительная собака сразу же понравилась публике.
Его хозяйка Мишель, живущая в Рио-де-Жанейро, рассказала в социальных сетях, что никогда не балует любимого питомца просто так. Животное должно показать какой-нибудь трюк, чтобы получить угощение.
Новый гениальный способ женщина сняла на видео. Собака сначала подошла к хозяйке, потом посмотрел ей в глаза, после чего начала мотать головой в сторону стола, на котором стояла пачка с лакомством. Женщина сразу же поняла, на что намекает ее питомец.