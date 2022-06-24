Появились кадры с места крушения самолета Ил-76

В пятницу, 24 июня, в ходе выполнения учебного задания потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Чрезвычайное происшествие произошло под Рязанью. По предварительным данным, трагедия унесла жизни четырех человек.
Как сообщают СМИ, внештатная ситуация возникла в воздухе. Во время дозаправки загорелся двигатель самолета. Пилоты приняли решение посадить воздушное судно в поле. В ходе жесткой посадки корпус машины развалился. На месте крушения вспыхнул пожар.
На месте трагедии работают спасательные бригады. Четыре человека погибли в результате крушения. Еще пять человек доставлены в больницу с травами различной степени тяжести. Кадры с места ЧП публикует телеканал "360".