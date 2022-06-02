Следы когтей и зубов: существо огромных размеров ходит по Ленобласти (видео)

В последнее время в Ленинградской области все чаще медведи выходят к людям. У косолапых сейчас начинается гон — сезон брачных отношений. Самцы медведей начинают активно разгуливать по территориям, оставляя так называемые поисковые тропы.
В петербургском зоопарке зафиксировали как раз такое явление. Видеоловушка зоолога Павла Глазкова, автора канала "Каждой твари по паре" сняла, как крупный бурый медведь осматривает деревья и кусты, затем поднимается на задние лапы и оценивает, не проходила ли по данной территории самка. Также медведь таким образом понимает, свободна ли территория, или занята соперником.
Во период гона медведи метят территорию: оставляют следы когтей и зубов на деревьях, ломают ветки. По запаху медведица понимает, стоит ей идти за медведем или нет.