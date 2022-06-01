Побег обнаглевшего беспредельщика из-за решетки сняли на видео

На кадрах опубликованного в Сети видео взрослый боксер пытается выпустить из вольера маленького щенка той же породы. Собака озирается по сторонам, а затем как ни в чем не бывало открывает мордой калитку вольера и предоставляет щенку дорогу.
Неуклюжий щенок сначала пытается перешагнуть довольно высокий порог загона, у него это получается не с первой попытки. Все это время заботливая взрослая собака стоит на стреме, озирается по сторонам и словно подгоняет маленького увальня.
Видео набрало более пяти с половиной тысяч просмотров. Пользователи Сети удивляются, как умело животные справляются с препятствием, да еще и проявляют такую заботу. Не каждому человеку это дано.