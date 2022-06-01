Огромный рой мошки атаковал Ульяновскую область – видео

Апокалиптические кадры удалось снять жителям Ульяновской области. Они как будто бы столкнулись с одной из Десяти казней египетских. Только вместо полчищ саранчи регион атаковал огромный рой черной мошки. Соотвествующее видео уже разлетелось по Сети.
На кадрах видно, как жуткие насекомые закрыли собой все окно, а также окружили женщину, гуляющую с собакой. Местные жители уверены, что нашествие мошки может привести к падежу скота. Подобное явление уже было в прошлом году на территории Сурского района.
По данным местных СМИ, сотрудники региональной ветеринарной службы еще весной начали борьбу с вредными насекомыми. Однако, по всей видимости, их работа не принесла результатов.