В самый центр российского города-миллионника вышло стадо баранов (видео)

Бараны привлекли внимание горожан.

Частенько ли вы видите, прогуливаясь по городу, баранов? Уверены, что нет, если вы не живете в Уфе. Для жителей столицы Башкирии встреча с этими парнокопытными – кажется, обычное дело.

Недавно баранов увидели в самом центре города. Небольшое стадо животных паслось на траве возле Монумента Дружбы. Снять такую картину на видео решил человек, находящийся в проезжающем мимо автомобиле. Кадры появились в Сети. "Уфа как она есть", – иронизирует загрузивший видео в интернет человек.

P.S: Чьи бараны вышли на прогулку, конечно, неизвестно.