Хозяин исполнил с собакой аргентинский танец: Какие зажигалочки

Дрессированная собака заставила хохотать и умиляться пользователей Сети своими выкрутасами. Под аргентинский саундтрек из сериала "Дикий ангел" она сплясала с хозяином на камеру. Красота, грация, артистизм — все в одном флаконе!
Такса поднялась на задние лапы, а передними принялась хлопать по ладоням танцевального партнера. Животное игриво виляло хвостом, повторяя движения за человеком. Видео смешной парочки пришлось по душе даже самым угрюмым зрителям и подняло им настроение.
"Здорово, когда хозяин с собакой на одной волне", "Какие зажигалочки", "Крутышки такие", — выразились комментаторы. Дрессированый питомец получил свою порцию славы и наверняка ей гордится.