Медвежонок зверски вцепился в лицо девушки (видео)

Неприятный инцидент произошел в городе Грозном. Одна из девушек, гуляя по городу, решила сфотографироваться с ручным медвежонком, который использовался в целях привлечения туристов и был посажен на цепь. Когда девушка взяла зверя на руки, он сначала отреагировал благосклонно и даже стал ее облизывать, но потом зверски вцепился в лицо.
Как отмечается в опубликовавшем видео сообществе "ДТП ЧП Россия" в соцсети "ВКонтакте", чтобы оттащить медведя от девушки понадобились усилия сразу троих человек. После произошедшего пострадавшая сразу обратилась в больницу и в полицию. Как сообщил телеканал "360", Следственный комитет Чечни проведет проверку по факту инцидента.