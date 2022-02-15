В люксе уже с пеленок: Крутой балует "шмоточника"-внука одеждой за сотни тысяч

Игорь Крутой рассказал об интересной особенности своего новорожденного внука.

Несколько месяцев назад в семье Игоря Крутого произошло пополнение – внебрачный сын Яков подарил композитору внука. Малыша назвали Игорем в честь знаменитого деда, и он стал полным тезкой композитора – Игорем Яковлевичем Крутым.

Счастливый дед много времени проводит с малышом и уже балует его роскошными подарками. Сегодня музыкант опубликовал в своем инстаграм-аккаунте очередное трогательное видео с наследником и признался, что Игорек оказался "шмоточником", впрочем, как и его знаменитый дедушка.

Примечательно, что малыш уже с пеленок знает толк в хороших вещах. По словам Крутого, у его внука уже даже есть любимый бренд – итальянская компания Loro Piana. Известно, что одежда этого бренда стоит десятки, а то и сотни тысяч рублей. Однако, счастливый дед не скупится на подобные подарки. Маленький Игорек же с радостью принимает люксовые вещи, улыбается и охотно позволяет примерять на себя одежку за баснословные деньги.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Игорь Крутой впервые показал лицо новорожденного внука.