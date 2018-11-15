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Ноя. 15, 2018
просмотры: 123

Высохший Крутой очаровал скрывающую боль Бледанс

567

В одном из столичных ресторанов состоялась официальная российская pre-party международного конкурса "Детское Евровидение-2018". На мероприятии отметились продюсер, композитор Игорь Крутой, который в последнее время сильно похудел, и сияющая улыбкой актриса Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Отметим, что буквально на днях Эвелина признавалась общественности, что в душе переживает боль, и попросила не спрашивать ее о том, как протекает ее третья беременность.

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