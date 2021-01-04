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Волочкова в красном бикини поработала топором

Анастасия Волочкова на своей странице в "Инстаграм" поделилась видео, на котором необычным образом решила отметить Новый год. Для этого ей понадобился топор.
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Поклонники знают и любят Анастасию Волочкову за ее страсть к микрокупальникам и раскидыванию шпагатов в самых неожиданных местах. Чаще всего ради того, чтобы похвастаться очередной обновкой и не ослабевающей растяжкой балерина спешит в теплые страны. Однако Новый год танцовщица решила отметить в родных пенатах.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Ни снег, ни мороз не помешали Анастасии Волочковой облачиться в свое фирменное красное бикини и выйти в нем на улицу. Более того, балерина взялась за топор, которым расчистила купель ото льда на поверхности, после чего, закинув ногу едва ли не за ухо, прыгнула в ледяную воду.

"С новым годом! Что я еще могу сказать?", – заметила Волочкова после погружения.

Ответить поклонникам на эти слова действительно было нечем. Тем более, что уже по устоявшейся традиции, возможность комментировать свои ролики балерина вновь отключила.

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Автор: 4 января 2021, 05:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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