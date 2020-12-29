"Скупаю все": Волочкова раскрыла интимные тайны

Анастасия Волочкова в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой"" рассказала, что будет делать со своим любимым человеком. Она решила париться в русской бане и проводить время в свое удовольствие.

Балерина заявила, что она будет париться в русской бане и проводить время со своим любимым человеком. "Потанцую в своем зале. Хлам я выбрасывать из дома не буду, как это делают многие", – поделилась звезда.

У Анастасии Волочковой есть помощница Лола, которая ее всегда ругает. Анастасия Волочкова призналась, что не может пройти мимо магазина с нижним бельем. "Скупаю все. Потом мы дома не может разобрать эти трусики. Просто мне времени жалко на все эти разборы одежды", – поделилась знаменитость.

Анастасия Волочкова рассказала, что у нее каждый вечер в душе царит новогоднее настроение. "У меня Новый год каждый день. Загораются на доме гирлянды. Надо, как я считаю, всегда жить в состоянии праздника", – рассказала звезда. Танцовщица рассказала, что думает, что надо избавляться от всех обид и огорчений, досадных моментов.

Она попросила прощения у поклонников за "нелепость в этом году". "Хочу войти в новый год с чистым сердцем", – отметила звезда.