"Круто!": дочь Миллы Йовович восхитила идеальным русским языком (видео)

Знаменитая актриса выложила в свой инстаграм-аккаунт ролик, на кадрах которого девочка читает смешной рассказ. По словам звезды, наследница ежедневно в школе уделяла полчаса чтению и письму на русском языке.
В кадре Эвер Габо рассказывает историю об отношениях крысы Поли и жабы Ларисы, которые устраивают совместный ужин. Девочка читает забавный текст серьезно, лишь иногда прерываясь на смешки, передает Пятый канал. Поклонники Миллы Йовович пришли в восторг от уровня владения девочкой русским языком. "Круто!" – охарактеризовал видео один из фолловеров.
Как писали "Дни.ру", Милла Йовович и ее муж, режиссер Пол Андерсон, воспитывают троих дочерей: двенадцатилетнюю Эву, четырехлетнюю Дашиэл и новорожденную Оушен. Малышка родилась 2 февраля этого года.
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