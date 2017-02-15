Молодой актер приударил за мамой Миллы Йовович

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В Москве состоялся специальный показ фильма "Обитель зла: Последняя глава". Знаменитости и киноманы пришли на мероприятие не только в числе первых оценить ленту, но и собственными глазами увидеть исполнительницу главной роли – звезду Голливуда Миллу Йовович. Обаятельную актрису на красной дорожке сопровождал муж, известный режиссер Пол У.С. Андерсон.
Вместе с Миллой в Москву приехала ее мама Галина Логинова. 33-летний актер сериалов Иван Николаев на красной дорожке не смог пройти мимо 66-летней родительницы звезды и составил ей компанию во время позирования. Из отечественных звезд заключительную часть леденящей кровь саги про зомби посмотрели Настасья Самбурская, ее подруга Наталья Рудова, актер Денис Косяков, Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым и другие.
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