Молодой актер приударил за мамой Миллы Йовович

В Москве состоялся специальный показ фильма "Обитель зла: Последняя глава". Знаменитости и киноманы пришли на мероприятие не только в числе первых оценить ленту, но и собственными глазами увидеть исполнительницу главной роли – звезду Голливуда Миллу Йовович. Обаятельную актрису на красной дорожке сопровождал муж, известный режиссер Пол У.С. Андерсон.

Вместе с Миллой в Москву приехала ее мама Галина Логинова. 33-летний актер сериалов Иван Николаев на красной дорожке не смог пройти мимо 66-летней родительницы звезды и составил ей компанию во время позирования. Из отечественных звезд заключительную часть леденящей кровь саги про зомби посмотрели Настасья Самбурская, ее подруга Наталья Рудова, актер Денис Косяков, Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым и другие.