Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Шоу-бизнес

В Подмосковье разгорелся скандал из-за звезды "Дома-2" Солнцева

Клубы Зеленограда не поделили участника реалити-шоу
Политика

Трамп завел старую пластинку Обамы про Крым

Россия не собирается обсуждать эту тему с США
партнеры
Среда 15 февраля
Лента новостей
17:16
В Подмосковье разгорелся скандал из-за звезды "Дома-2" Солнцева
17:08
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
16:58
Садальский отреагировал на грубость Максаковой
16:55
Художник-аферист выманивал у девушек "голые" фото и выкладывал в Сеть
партнеры
Шоу-бизнес

В Подмосковье разгорелся скандал из-за звезды "Дома-2" Солнцева

Клубы Зеленограда не поделили участника реалити-шоу
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 15, 2017
просмотры: 123

Молодой актер приударил за мамой Миллы Йовович

567

В Москве состоялся специальный показ фильма "Обитель зла: Последняя глава". Знаменитости и киноманы пришли на мероприятие не только в числе первых оценить ленту, но и собственными глазами увидеть исполнительницу главной роли – звезду Голливуда Миллу Йовович. Обаятельную актрису на красной дорожке сопровождал муж, известный режиссер Пол У.С. Андерсон.

Вместе с Миллой в Москву приехала ее мама Галина Логинова. 33-летний актер сериалов Иван Николаев на красной дорожке не смог пройти мимо 66-летней родительницы звезды и составил ей компанию во время позирования. Из отечественных звезд заключительную часть леденящей кровь саги про зомби посмотрели Настасья Самбурская, ее подруга Наталья Рудова, актер Денис Косяков, Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым и другие.

поделиться

Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом

Артисты посетили вечер, организованный в честь юбилея Дома актера

567

Легендарные модели Nokia

Dni.ru вспоминают самые запоминающиеся и необычные телефоны

567

Пикантные фото звезд в бане

В день рождения Сандуновских бань Dni.Ru вспомнили, кто из знаменитостей не прочь попариться

567

Хулиганский вечер Лады Дэнс

Звезды оценили новую комедию режиссера Романа Каримова "Гуляй, Вася!"

567

Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой

Актрисы показали свои прелести в честь Дня святого Валентина

567

Помолодевшая Валерия сводила семью в кино

Знаменитости посетили торжественное открытие недель "Оскара" в Москве

567

Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову

Прославленному тренеру исполнилось 70 лет

567

Знаменитости в интересном положении

Известные актрисы и певицы одна за другой сообщают о том, что в скором времени станут мамами

567

Самые яркие моменты премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе состоялась 59-ая церемония вручения музыкальной награды

567

Бузова явилась с полуголым мужчиной

Певице стало плохо на концерте по случаю Дня святого Валентина

567

загрузить ещё

Lifestyle

Что стало с кумирами нашего детства

Как сложились судьбы звезд "Кортика", "Бронзовой птицы" и "Приключений Буратино"
Общество

У сына Максаковой возникли проблемы на фоне скандала

Бегство оперной дивы отразилось на судьбе подростка

Политика

Володин поставил на место пресс-секретаря Трампа
Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина
Почему от Трампа сбежал главный советник
Тимошенко внезапно вновь стала "мамой"

Шоу-бизнес

Садальский отреагировал на грубость Максаковой
Российская модель высказалась о рукоприкладстве мужа
Ваенга привела в восторг своим видом в купальнике
Известная актриса высмеяла родившую Собчак

Проишествия

Страшные последствия прорыва плотин
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео

Lifestyle

Прилепин посоветовал поэтессе Полозковой поберечь психику
Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza
Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти
Что стало с кумирами нашего детства
Шоу-бизнес

Известная актриса высмеяла родившую Собчак

Юлия Рутберг спародировала светскую львицу
Шоу-бизнес

Невероятный клип Сергея Шнурова произвел фурор

Над роликом группы "Ленинград" работал режиссер международного уровня
Происшествия

Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви

Дерущихся пришлось разнимать врачам
Шоу-бизнес

Российская модель высказалась о рукоприкладстве мужа

18-летняя манекенщица замужем за 55-летним бизнесменом

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери

Фоторепортажи

Молодой актер приударил за мамой Миллы Йовович
Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом
Легендарные модели Nokia
Пикантные фото звезд в бане

Спорт

Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
Фуркада выгнали из сборной
В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу (видео)

Регионы

Пьяный сибиряк застрелил из ружья бывшую любовницу
Девушка избила жениха за отказ жениться
Избивший ребенка чиновник подался в бега
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru