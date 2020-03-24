"Привет из прошлого": Гагарина "зажгла" вместе с солисткой "А'Студио" (видео)

В прошлом артистка была участницей второго сезона проекта "Фабрика звезд". Тогда Полине было всего 16 лет.
Накануне Гагарина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте архивное видео. На записи она запечатлена во время выступления. Начинающая певица исполнила композицию вместе с экс-солисткой группы "А’Студио" Полиной Гриффис.
Под постом артистка призналась, что у нее не было сомнений и комплексов. Она точно знала, что хочет посвятить свою жизнь пению и занятиям музыкой.
"Это ее очень вдохновляет и вселяет космическую энергию и уверенность! Привет вам из прошлого от 16-летней Полины", – высказалась Гагарина.
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