Обнародовано жуткое видео взрывов боеприпасов под Рязанью

В жутком ролике, опубликованном очевидцем, можно увидеть столб дыма, поднимающий над бывшей воинской частью. Также слышны взрывы боеприпасов. В ближайших домах выбиты стекла.
На месте происшествия работают спасатели. К ликвидации возгорания привлекли 40 человек и 14 единиц техники. По данным "Интерфакса", в готовность приведен военно-транспортный самолет Ил-76 МЧС.
Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. Людей временно размещают в школе, сообщает телеграм-канал Life Shot. Информации о пострадавших пока не поступало.
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