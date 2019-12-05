Экс-супруга короля Малайзии Оксана Воеводина о пластических операциях, личной жизни и бывшем муже
Бывшая жена короля Малайзии
Мухаммада V
Оксана Воеводина, получившая в 2015 году титул "мисс Москва", дала интервью корреспонденту "Дни.ру". Девушка рассказала о модельном бизнесе в России и пластических операциях. Также она поведала о роли отца в воспитании ребенка, личной жизни и отношениях с экс-возлюбленным.
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