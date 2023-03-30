На Западе зазвучала правда о спецоперации России на Украине

Что думают об СВО в Европе и за океаном?

Сегодня уже многим не надо объяснять, почему Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. Но оголтелой западной пропаганде все равно удается оказывать влияние на людей и распространять ложь о конфликте Москвы и Киева. Впрочем, даже на Западе все более ясной становится правда.

Говоря о боевых действиях на Украине, нельзя не брать во внимание происходящее в этой стране последние десятилетия. Конфликт же стал нарастать в 2014 году, когда жители Донбасса выступили против государственного переворота. На протяжении восьми лет самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подвергались обстрелам со стороны Киева.

Наряду с этим блок НАТО готовился к опосредованному вооруженному конфликту с Россией. В Восточной Европе появилось огромное количество военной техники, увеличивался воинский контингент. Плюс западные политики вместе с Киевом саботировали Минские соглашения. Но там принято об этом умалчивать, ведь была поставлена задача сделать из России врага.

О том, что к конфликту на Украине привела натовская экспансия, говорит американский философ Ноам Хомски. Об угрозах для России (санкциях, отправке оружия Киеву, американских военных на границах) напоминает и аналитик Филли Беннис. Американский политолог Джон Миршаймера в свою очередь признает тот факт, что США перешли красную черту.

"Мы представляли экзистенциальную угрозу для русских", – сказа Миршаймер.

В американском журнале Foreign Affairs отмечают, что, несмотря на отсутствие широкой поддержки, Россия по сей день может противостоять Западу. Стабильными кажутся как армия, так и экономика РФ, подчеркивают в издании.

На провалы Украины обратил внимание немецкий генерал в отставке Клаус Виттман в интервью Welt. Он признал, что российская огневая мощь намного выше украинской. Подполковник в отставке и бывший профессор истории Академии ВВС США Уильям Астор понимает, что нынешний киевский режим существует до сих пор лишь благодаря колоссальной поддержке Запада.

Очевидно, в Европе и за океаном все громче звучит правда о спецоперации России на Украине. И все как один понимают: в мире так, как раньше, уже не будет. Россия вместе с союзниками устанавливает новый мировой порядок, где не будет места гегемонии США.