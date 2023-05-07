"Последнее слово сказал не я, а вот этот мальчишка": Пригожин показал видео с ребенком, который попросил дать снаряды бойцам ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на видеообращение мальчика к российским властям с просьбой дать необходимые снаряды. Бизнесмен заявил, что последнее слово о выдаче боеприпасов для формирования сказал ребенок.

Пресс-служба Пригожина опубликовала ролик с мальчиком, который попросил направить "музыкантам" необходимые снаряды. В видеообращении ребенок отметил, что его дядя защищает Родину, находясь в рядах "оркестра". Глава ЧВК "Вагнер" прокомментировал слова юного россиянина.

"Хочу добавить, что последнее слово "Дайте снаряды "Вагнерам" сказал не я, не Суровикин, не наши отважные бойцы, а вот этот мальчишка", – заявил он.

Недавно стало известно, что Министерство обороны направило руководству "оркестра" боевое распоряжение с обещанием обеспечить необходимым количеством снарядов.

Ранее Пригожин опубликовал статью, в которой ответил на вопросы о ЧВК "Вагнер" и ее участии в СВО. Он рассмотрел тему "снарядного голода", последствиями которого стала гибель многих «музыкантов».

По мнению главы "оркестра", Минобороны РФ пыталось через нехватку вооружения противодействовать "вагнеровцам" из-за собственных неудач на фронте.