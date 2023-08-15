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Комплексная работа: ВС РФ выводят из строя военные объекты Украины

Комплексная работа: ВС РФ выводят из строя военные объекты Украины
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Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и аэродрому ВСУ в Константиновке. ВС РФ в ответ на попытки противника атаковать беспилотниками проводят комплексную работу по уничтожению инфраструктуры украинской армии, в том числе той, которую Киев использует в качестве баз для западного оружия.

В результате ночных ударов российская армия поразила объекты в Винницкой, Волынский, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях. Подтверждены прилеты по целям в Днепропетровске, Запорожье и Харькове.

"В основном, под ударом оказались промышленные объекты ВПК Украины. Кроме того, снова попали по аэродрому в Староконстантинове, который является главной базой для нанесения ударов Storm Shadow", – написал в своем телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Аэродром в Староконстантиновке является одной из приоритетных целей для ВС РФ. Котенок отметил, что проблема его демилитаризации заключается не в ПВО противника, а в мощной системе укреплений, построенных в советское время.

По словам военкора, при строительстве объекта для защиты самолетов было возведено 40 бетонных арочных укрытий, способных выдержать попадание ядерного оружия. Наличие укрытий – одной из условий передачи Киеву американских истребителей F-16.

"И если на этапе строительства поразить подобные объекты вполне реально, то когда речь идет о добротных советских защитных сооружениях, это становится проблемой", – объяснил военкор.

Котенок констатировал, что проблему аэродрома в Староконстантиновке нельзя решить сходу. Для демилитаризации объекта необходима комплексная работа, подчеркнул он.

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указание атаковать объекты украинской армии адресно. Точечными ударами ВС РФ последовательно решают задачу уничтожения инфраструктуры ВСУ.

Глава военного ведомства отметил, что Украине не удалось достичь успеха на поле боя. Российские военные не дают Киеву реализовать планы и замыслы западных кураторов, сказал министр в ходе Московской конференции по международной безопасности.

"Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан", – констатировал Шойгу.

Об истощении военных ресурсов Киева свидетельствуют атаки беспилотников. Подобными акциями украинское руководство пытается запугать россиян и хоть как-то компенсировать провал контрнаступления. Однако ни одной из своих целей Киев не достиг.

Пока украинское военное руководство проводит пропагандистские акции с беспилотниками, Вооруженные силы России последовательно уничтожают остатки инфраструктуры ВСУ. Запуск дронов в сторону России не поможет Украине добиться успеха на поле боя, зато демилитаризация ее военных объектов, включая аэродром в Староконстантиновке, приведет к скорой капитуляции ВСУ и заставит руководство страны просить Россию о мире.

15 августа 2023, 13:19
Фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

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