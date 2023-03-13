Россияне считают ЧВК "Вагнер" самой эффективной боевой силой в зоне СВО

Поддержка ЧВК "Вагнер" среди патриотически настроенных россиян выросла максимально с начала СВО. Как свидетельствуют результаты опроса в популярном Telegram-канале, более 88% из почти пяти тысяч участников согласны с тем, что подразделения ЧВК являются самими эффективными боевыми соединениями в Донбассе.

Глава ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин также получает одобрение граждан России, следящих за ходом СВО – его заявления, касающиеся Минобороны РФ, поддерживают 85% участников опроса TG-канала "Война".

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала новое заявление Пригожина 12 марта. В ответе на вопрос издания "Правда. Ру" об обстановке под Артемовском и развитии ситуации с боеприпасами он рассказал, что "вагнеровцы" ведут тяжелейшие бои, так как "украинцы подкидывают бесконечные резервы".

Что касается боеприпасов, то Пригожин, по собственному признанию, сделал "550 штук реверансов", ожидая хоть какой-то реакции официальных структур. В качестве позитивного момента он выделил тот факт, что "парни из Министерства обороны" везут боеприпасы, буквально "отрывая от себя", так как знают, что когда им понадобится помощь бойцов "Вагнера", они ее получат. В заключение Пригожин резюмировал, что "нет никакого конфликта между бойцами ЧВК и бойцами Министерства обороны, только "интриганы".