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Россияне считают ЧВК "Вагнер" самой эффективной боевой силой в зоне СВО

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Поддержка ЧВК "Вагнер" среди патриотически настроенных россиян выросла максимально с начала СВО. Как свидетельствуют результаты опроса в популярном Telegram-канале, более 88% из почти пяти тысяч участников согласны с тем, что подразделения ЧВК являются самими эффективными боевыми соединениями в Донбассе.

Глава ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин также получает одобрение граждан России, следящих за ходом СВО – его заявления, касающиеся Минобороны РФ, поддерживают 85% участников опроса TG-канала "Война".

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала новое заявление Пригожина 12 марта. В ответе на вопрос издания "Правда. Ру" об обстановке под Артемовском и развитии ситуации с боеприпасами он рассказал, что "вагнеровцы" ведут тяжелейшие бои, так как "украинцы подкидывают бесконечные резервы".

Что касается боеприпасов, то Пригожин, по собственному признанию, сделал "550 штук реверансов", ожидая хоть какой-то реакции официальных структур. В качестве позитивного момента он выделил тот факт, что "парни из Министерства обороны" везут боеприпасы, буквально "отрывая от себя", так как знают, что когда им понадобится помощь бойцов "Вагнера", они ее получат. В заключение Пригожин резюмировал, что "нет никакого конфликта между бойцами ЧВК и бойцами Министерства обороны, только "интриганы".

13 марта 2023, 15:23
Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

Генерал ВСУ назвал ЧВК "Вагнер" самым боеспособным российским подразделением

Штурмовики ЧВК "Вагнер" являются наиболее подготовленными и боеспособными российскими подразделениями в зоне спецоперации на Украине. Такое мнение выразил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Пригожин: В России 140 миллионов человек, из которых больше половины – за справедливость

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отвечая на запрос из издания New York Times, заявил, что может быть несколько вариантов развития событий относительно будущего ЧВК "Вагнер" после взятия Бахмута. Либо эта операция станет последним рубежом, либо "музыкантов" станет больше за счет тех россиян, кто выступает за справедливость.

Пригожин искусно заманивает ВСУ в ловушку: генерал Липовой о тактике ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Сражение за город Бахмут ведется сразу на нескольких фронтах. Подразделения ЧВК "Вагнер" штурмуют город, двигаясь уже в его черте, а наряду с этим идет тактическое противостояние украинского военно-политического руководства с главой "Оркестра", провоцирующим киевский режим на продолжение борьбы за данный населенный пункт. Об этом рассказал председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой.

Политолог Гаспарян: в крупных конфликтах ЧВК играют вспомогательную роль

Частные военные компании в крупных конфликтах выполняют локальные задачи или взаимодействуют с регулярными подразделениями, заявил в своем телеграм-канале политолог Армен Гаспарян.

Пригожин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о желающих вступить в ЧВК "Вагнер" бойцах

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" будет стараться забрать бойцов к себе. Заявление бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

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