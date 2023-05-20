"Здесь была только ЧВК "Вагнер": Пригожин записал обращение из освобожденного Бахмута

В операции по взятию Бахмута принимали участие только подразделения ЧВК "Вагнер", заявил основатель "оркестра" Евгений Пригожин.

Глава компании опубликовал видеообращение из Бахмута, в котором объявил о полном освобождении города. По словам Пригожина, последний оплот противника — район "Самолет" — пал в районе полудня 20 мая, и операция "Бахмутская мясорубка" завершилась.

"[Она] началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали этот город, здесь была только ЧВК “Вагнер”. Здесь не было, как рассказывал Конашенков, ВДВ или еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе", — подчеркнул основатель "оркестра".

Он также отметил, что ЧВК "Вагнер" добровольно приняла участие в спецоперации и освобождала территории от противника в интересах Родины. При этом в рядах "оркестра" плечом к плечу сражались добровольцы, бывшие сотрудники различных силовых структур и заключенные.

Пригожин поблагодарил российский народ, погибших бойцов "оркестра", а также тех, кто еще вольется в ряды "музыкантов". Кроме того, он выразил признательность генералам Сергею Суровикину и Михаилу Мизинцеву, оказавшим поддержку при проведении "Бахмутской мясорубки", и президенту России Владимиру Путину, давшему ЧВК "Вагнер" возможность защищать свою страну.

Глава "оркестра" добавил, что с 25 числа подразделения ЧВК "Вагнер" будут выводиться из Бахмута для отдыха и переподготовки. До этого момента город полностью осмотрят, создадут в нем рубежи обороны, после чего передадут российским военным.