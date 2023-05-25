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Четверг 25 мая

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Глава Башкирии ответил на провокацию министра обороны Украины

Глава Башкирии ответил на провокацию министра обороны Украины
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Глава Башкирии Радий Хабиров ответил министру обороны Украины Алексею Резникову, который обратился к участвующим в спецоперации башкирам.

Руководитель республики отметил, что башкирам вновь приходится бороться с фашизмом, как во времена Великой Отечественной войны. По словам Хабирова, ему искренне жаль украинцев, погибших в результате бойни, на которую их обрек киевский режим.

Те, кто захватил власть на Украине, предали идеалы предков и присягнули нацизму, написал политик в своих социальных сетях.

Хабиров обратил внимание, что из республики на передовой служат как башкиры, так и представители других национальностей.

"А все мы вместе – большая многонациональная Россия, россияне", – подчеркнул глава региона.

Он посоветовал Резникову послушать башкирскую песню "Шаймуратов-генерал". Обращение продублировано на украинском языке.

25 мая 2023, 15:48
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/Globallookpress.com
"Коммерсант"✓ Надежный источник

"Здесь была только ЧВК "Вагнер": Пригожин записал обращение из освобожденного Бахмута

"Здесь была только ЧВК "Вагнер": Пригожин записал обращение из освобожденного Бахмута
В операции по взятию Бахмута принимали участие только подразделения ЧВК "Вагнер", заявил основатель "оркестра" Евгений Пригожин. Глава компании опубликовал видеообращение из Бахмута, в котором объявил о полном освобождении города.

"Мы на стороне добра – это самое главное": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин про обвинения западных СМИ в адрес "Оркестра"

"Мы на стороне добра – это самое главное": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин про обвинения западных СМИ в адрес "Оркестра"
Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжат выполнять свою миссию, несмотря на многочисленные вбросы со стороны западных СМИ. Об этом заявил глава "Оркестра" Евгений Пригожин в интервью журналистам издания Afrique Media. По мнению руководителя "музыкантов", идеология западных стран всегда была противоположна российской.

"Последнее слово сказал не я, а вот этот мальчишка": Пригожин показал видео с ребенком, который попросил дать снаряды бойцам ЧВК "Вагнер"

"Последнее слово сказал не я, а вот этот мальчишка": Пригожин показал видео с ребенком, который попросил дать снаряды бойцам ЧВК "Вагнер"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на видеообращение мальчика к российским властям с просьбой дать необходимые снаряды. Бизнесмен заявил, что последнее слово о выдаче боеприпасов для формирования сказал ребенок. Пресс-служба Пригожина опубликовала ролик с мальчиком, который попросил направить "музыкантам" необходимые снаряды.

"Я надеюсь, что с тобой все будет в порядке": Пригожин выразил благодарность Прилепину за поддержку ЧВК "Вагнер"

"Я надеюсь, что с тобой все будет в порядке": Пригожин выразил благодарность Прилепину за поддержку ЧВК "Вагнер"
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал покушение на писателя Захара Прилепина. Сейчас публицист находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Задачи бы выполнялись намного быстрее, если бы не снарядный голод": командир ЧВК "Вагнер" обратился к российским депутатам

"Задачи бы выполнялись намного быстрее, если бы не снарядный голод": командир ЧВК "Вагнер" обратился к российским депутатам
Основная масса бойцов ЧВК "Вагнер" погибла из-за нехватки снарядов, заявил лишившийся руки командир отряда Дмитрий Подольский. Командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" обратился к российским депутатам.

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