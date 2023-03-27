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Евгений Пригожин рассказал о разговоре с жителем Танзании, который решил вступить в ряды ЧВК "Вагнер" и героически погиб в зоне СВО

Евгений Пригожин рассказал о разговоре с жителем Танзании, который решил вступить в ряды ЧВК "Вагнер" и героически погиб в зоне СВО
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Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал об истории со вступлением в ряды организации гражданина Танзании Немеса Таримо. Доброволец погиб во время выполнения боевой задачи на Украине.

Таримо учился в Российском технологическом университете МИРЭА. Мужчина нарушил закон и попал в тюрьму. После начала СВО он вступил в ряды ЧВК "Вагнер", чтобы защищать интересы РФ, и получил позывной "Мбеа". Однако в январе текущего года он погиб из-за серьезного ранения.

Журналисты издания Reuters поинтересовалось у Пригожина о том, как гражданин Танзании попал к "музыкантам". Предприниматель отметил, что завербовал его в колонии в Ярославской области.

"А мотивы у него были следующие. Когда мы сидели в одном из кабинетов в ИК-2 я ему сказал: "У тебя срок 7 лет. Почти двушку ты отсидел. Выйдешь скоро по УДО. Зачем тебе это?" — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Немес Таримо рассказал, что жители Донбасса находятся в таком же положении, что и чернокожие на африканском континенте. Танзаниец захотел научиться бороться с теми, кто относится к людям, как к животным.

"Вот что он мне сказал. Он меня убедил, что его нужно взять, и я взял. Поэтому отличный парень, правильно сделал, что завербовался. Жалко, что погиб, так бы вернулся в Африку и навел там порядок", — подвел итог глава ЧВК "Вагнер".

Ранее Пригожин заявил, что "музыканты" отдают свою жизнь для достижения общей цели. Он подчеркнул, что она заключается в стягивании сил ВСУ на себя и их нейтрализации.

27 марта 2023, 14:59
Евгений Пригожин. Кадр: пресс-служба компании "Конкорд"
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

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